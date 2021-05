Musica: la rivincita dei Jalisse, Mattarella scrive al duo 'Inviatemi il disco' (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bella lettera che arriva dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella che attende l'invio del nostro nuovo cd #Voglioemozionarmiancora. Felicissimi!!!!". Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive al duo dei Jalisse. E' la stessa coppia canora a farlo sapere annunciandolo nei profili social, e pubblicando la missiva inviata dall'Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica che ha risposto alla e-mail con cui il duo lo invitava ad ascoltare il suo ultimo disco. "Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Vostra email e mi incarica di ringraziarvi per le Vostre cordiali espressioni di stima indirizzategli, e per il desiderio di sottoporgli il cd di canzoni inedite", si legge nella lettera nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bella lettera che arriva dal Presidente della Repubblica Italianache attende l'invio del nostro nuovo cd #Voglioemozionarmiancora. Felicissimi!!!!". Il Presidente della Repubblica Sergioal duo dei. E' la stessa coppia canora a farlo sapere annunciandolo nei profili social, e pubblicando la missiva inviata dall'Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica che ha risposto alla e-mail con cui il duo lo invitava ad ascoltare il suo ultimo. "Il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Vostra email e mi incarica di ringraziarvi per le Vostre cordiali espressioni di stima indirizzategli, e per il desiderio di sottoporgli il cd di canzoni inedite", si legge nella lettera nella ...

