Luana D’Orazio, i due tipi di ‘macchine’ simbolo delle disuguaglianze in questo Paese (Di venerdì 7 maggio 2021) La fine atroce di Luana D’Orazio mi ha evocato uno dei testi più inquietanti e profondi che abbia mai letto: La colonia penale di Franz Kafka. L’autore immagina una macchina-patibolo che con un sistema di aghi uccide il condannato incidendogli sul corpo la sentenza. E’ per certi versi quello che è accaduto a Luana, già scampata una volta a una macchina che veniva usata senza barriera protettiva: “La saracinesca che doveva impedire a Luana di entrare in contatto con l’orditoio era aperta – racconta il Corsera – certo non l’aveva rimossa lei, anzi la madre racconta che poco tempo fa la giovane operaia avesse già scampato un incidente come quello che le ha tolto la vita lunedì nella fabbrica di Montemurlo”: “La stava per prendere ma lei è stata veloce, si era spaventata“, ha detto ai microfoni del Tg Rai Toscana. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) La fine atroce dimi ha evocato uno dei testi più inquietanti e profondi che abbia mai letto: La colonia penale di Franz Kafka. L’autore immagina una macchina-patibolo che con un sistema di aghi uccide il condannato incidendogli sul corpo la sentenza. E’ per certi versi quello che è accaduto a, già scampata una volta a una macchina che veniva usata senza barriera protettiva: “La saracinesca che doveva impedire adi entrare in contatto con l’orditoio era aperta – racconta il Corsera – certo non l’aveva rimossa lei, anzi la madre racconta che poco tempo fa la giovane operaia avesse già scampato un incidente come quello che le ha tolto la vita lunedì nella fabbrica di Montemurlo”: “La stava per prendere ma lei è stata veloce, si era spaventata“, ha detto ai microfoni del Tg Rai Toscana. La ...

CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - fattoquotidiano : Luana D’Orazio, “aveva un contratto da apprendista”. Indagini per capire se operaia poteva restare sola alla macchi… - Tg3web : Centinaia di persone sono scese in piazza a Prato per chiedere più sicurezza sui posti di lavoro e per esprimere af… - darkskywriter : Il pezzo di Natalia Aspesi su Luana D'Orazio è pessimo perché il catcalling non c'entra niente con le morti sul lav… - ivana53M : RT @flaviaamabile: Il figlio di Luana D'Orazio deve restare con i nonni, non deve essere affidato a un padre che l'ha abbandonato subito… -

