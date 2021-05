Killer napoletano condannato all’ergastolo è scappato dal carcere di Perugia: stava lavorando… (Di venerdì 7 maggio 2021) Recluso nel carcere di Capanne, a Perugia, con una condanna all’ergastolo per omicidio, un detenuto napoletano è evaso approfittando della sua permanenza all’esterno dell’istituto dove stava svolgendo attività lavorativa. “L’uomo era ammesso al lavoro ai sensi dell’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario nell’area esterna del carcere ed ha colto l’occasione per fuggire, presumibilmente, scavalcando una cinta bassa, vista anche l’esiguità del personale presente nei servizi esterni – spiega Fabrizio Bonino, segretario nazionale Sappe per l’Umbria – Una evasione frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal sindacato sulle condizioni di sicurezza dell’istituto”. Ergastolano scappato, l’allarme del sindacato “Adesso è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Recluso neldi Capanne, a, con una condannaper omicidio, un detenutoè evaso approfittando della sua permanenza all’esterno dell’istituto dovesvolgendo attività lavorativa. “L’uomo era ammesso al lavoro ai sensi dell’articolo 21 dell’Ordinamento penitenziario nell’area esterna deled ha colto l’occasione per fuggire, presumibilmente, scavalcando una cinta bassa, vista anche l’esiguità del personale presente nei servizi esterni – spiega Fabrizio Bonino, segretario nazionale Sappe per l’Umbria – Una evasione frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal sindacato sulle condizioni di sicurezza dell’istituto”. Ergastolano, l’allarme del sindacato “Adesso è ...

