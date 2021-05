Juventus, Ramsey: “Sono stati due anni molto frustranti” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Sono stati due anni piuttosto frustranti per me, ho avuto tanti piccoli infortuni e non Sono riuscito a tornare in piena forma. È stato un periodo strano in generale: Sono arrivato alla Juventus con un infortunio, ho cercato di recuperare la condizioni il prima possibile, poi è arrivata la pandemia e abbiamo ricominciare da capo”. Aaron Ramsey analizza così a FourFourTwo le due stagioni vissute alla Juventus che lo hanno visto spesso ai box per infortunio e dunque quasi mai decisivo o titolare con continuità: “È stato difficile raggiungere una certa costanza, e questo ha avuto conseguenze per me non solo nella Juve, ma anche per la nazionale gallese. Sono molto orgoglioso di giocare per il Galles e ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) “duepiuttostoper me, ho avuto tanti piccoli infortuni e nonriuscito a tornare in piena forma. È stato un periodo strano in generale:arrivato allacon un infortunio, ho cercato di recuperare la condizioni il prima possibile, poi è arrivata la pandemia e abbiamo ricominciare da capo”. Aaronanalizza così a FourFourTwo le due stagioni vissute allache lo hanno visto spesso ai box per infortunio e dunque quasi mai decisivo o titolare con continuità: “È stato difficile raggiungere una certa costanza, e questo ha avuto conseguenze per me non solo nella Juve, ma anche per la nazionale gallese.orgoglioso di giocare per il Galles e ...

Advertising

jup1897 : RT @GiovaAlbanese: Anche #Ramsey in gruppo: #Pirlo oggi ha lavorato con tutta la rosa. #Juventus - sportface2016 : #Juventus, le parole di Aaron #Ramsey: 'Sono stati due anni molto frustranti' - Filo2385Filippo : RT @GiovaAlbanese: Anche #Ramsey in gruppo: #Pirlo oggi ha lavorato con tutta la rosa. #Juventus - asti_gioachino : RT @GiovaAlbanese: Anche #Ramsey in gruppo: #Pirlo oggi ha lavorato con tutta la rosa. #Juventus - serieAnews_com : ?????? Uno sfogo durissimo -