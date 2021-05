Jane Birkin | insospettabili segreti di bellezza confessati nei suoi diari

(Di venerdì 7 maggio 2021)si racconta nei: Munkeyes (1957-1982) e Post-Scriptum (1982-2013), editi da Edizioni Clichy. Scritti che rivelano lapiù vera e sincera, fragile e meravigliosa. E leggerli è davvero una scoperta senza fine. Come entrare all’interno di un’anima che ha scolpito una parte importante della storia del cinema, del costume, della musica del 900. La prima scoperta che riguarda una delle icone didel secolo scorso, ha a che fare proprio con lascrive che non è facile vivere con se stessa. “Sono passionale e non ho fiducia nella mia, a cui non credo se non nello sguardo degli altri”., quindi, come una di noi. Una che ...

Diretto da Jacques Deray e sceneggiato da Jean - Claude Carrière La piscina - che oltre a Delon e Schneider vedeva protagonisti anche, al suo primo film francese, e Maurice Ronet -