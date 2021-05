Isola dei Famosi | secca smentita sul ritiro di un naufrago | ecco cosa è successo

Leggi su ck12

(Di venerdì 7 maggio 2021) Arriva unasulle voci che circolano da alcuni giorni su un possibiledi Awed dall’dei. I dettagli Nel tardo pomeriggio di venerdì 7 maggio arriva unsu un gossip che da qualche giorno circola sui social e sui siti specializzati. Parliamo daldi Simone Paciello, in arte Awed, dalla quindicesima edizione dell’dei. I fatti. Awed è un personaggio molto noto in rete, oltre due milioni di follower su Instagram per non tacere di youtube, il suo regno, dove può contare su due milioni di persone iscritte al proprio canale oltre ad una resa video che sfiora le 500.000 visualizzazioni a pezzo. Un patrimonio di seguito che in questi giorni, ...