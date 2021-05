Inter, il Real Madrid fa sul serio per Lautaro: in cambio Hakimi diventa “gratis” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Real Madrid prova ad approfittare delle difficoltà economiche dell‘Inter e avrebbe proposto ai nerazzurri un Interessante scenario di mercato. I blancos da tempo vogliono arrivare a Lautaro Martinez, per accaparrarsi l’attaccante argentino le merengues potrebbero proporre a Marotta di considerare già come saldate le future rate per pagare Hakimi. A ciò, verrebbe aggiunto un conguaglio economico di trenta milioni di euro. Zhang dovrà dunque riflettere, l’operazione potrebbe dare ossigeno alle casse del club. Lo riporta Calciomercato.com. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilprova ad approfittare delle difficoltà economiche dell‘e avrebbe proposto ai nerazzurri unessante scenario di mercato. I blancos da tempo vogliono arrivare aMartinez, per accaparrarsi l’attaccante argentino le merengues potrebbero proporre a Marotta di considerare già come saldate le future rate per pagare. A ciò, verrebbe aggiunto un conguaglio economico di trenta milioni di euro. Zhang dovrà dunque riflettere, l’operazione potrebbe dare ossigeno alle casse del club. Lo riporta Calciomercato.com. SportFace.

