I soldi per i ristori scarseggiano ma abbondano quelli per Mps (Di venerdì 7 maggio 2021) di Gianluigi Paragone. Ma voi avete preso soldi dal governo, sì o no? Alla fine della giostra, tra sostegni ristori e rinforzini, l'unica domanda che mette a nudo il giochino è appunto questa: avete preso i soldi, sì o no? Se sì, allora il campo della maggioranza è giusto che si riempia di consenso; se no, allora significa che le promesse e le parole si sono trasformate in colossali bugie. E' un anno che leggo titoli sulla montagna di soldi in arrivo, specie grazie alla Grande Madre Europa. Eppure il malcontento è crescente, perché a fronte di mancanza di liquidità o di sofferenze pregresse si cumulano regole assurde, coprifuoco, pass vaccinali e multe da pagare. Pochi giorni fa 30mila tifosi dell'Inter hanno invaso piazza del duomo per festeggiare lo scudetto; lo hanno fatto indisturbati perché nessun ...

