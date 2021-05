“I miei nonni, se devono morire morissero”: lo strano caso della ragazza cinica dell’aperitivo | VIDEO (Di venerdì 7 maggio 2021) “Quelli che muoiono di Covid quanti anni hanno?… I miei nonni, se devono morire morissero” Non manca solo l’empatia, in questa giovane, mancano le più elementari basi di umanità. E la sua difficoltà ad esprimere un pensiero compiuto non può essere fatta valere come scusante. pic.twitter.com/WcMXdwyfkf Ieri Dritto e Rovescio ha mostrato un servizio girato a Roma tra alcuni ragazzi che stavano in giro all’ora dell’aperitivo. La frase di una giovane che, parlando dei rischi di diffusione Covid ha detto: “I miei nonni, se devono morire morissero”. Ma… “I miei nonni, se devono morire morissero”: lo strano ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Quelli che muoiono di Covid quanti anni hanno?… I, se” Non manca solo l’empatia, in questa giovane, mancano le più elementari basi di umanità. E la sua difficoltà ad esprimere un pensiero compiuto non può essere fatta valere come scusante. pic.twitter.com/WcMXdwyfkf Ieri Dritto e Rovescio ha mostrato un servizio girato a Roma tra alcuni ragazzi che stavano in giro all’ora. La frase di una giovane che, parlando dei rischi di diffusione Covid ha detto: “I, se”. Ma… “I, se”: lo...

Advertising

pverspective : Appena visto il video della ragazza che dice “tengo molto ai miei nonni ma se devono morì, morissero” ?????? - eeeeh_boh : Quello che sto notando dall’anno scorso ad od ora è un peggioramento della gente. Zero umanità ancora più cattivi.… - Viperella93 : Posso dire ke fa schifo io farei di tutto x riavere i miei nonni con me... - Ross27383478 : @DeerEwan @stanzaselvaggia Manco per un milione offendo i miei nonni e gli anziani tutti. Questa è la nuova giovent… - paolamont4 : @Poesiaitalia Mi capita solo quando torno nella casa dei miei nonni materni,la #nostalgia è talmente forte da trasf… -