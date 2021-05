‘Gli occhi di Nausicaa’ | la silloge junghiana di Marina Cherubini

Leggi su 900letterario

Cheubini è nata a Brescia il 6 agosto 1988. Dopo la maturità scientifica si è laureata in "scienze filosofiche". Nel 2013 ha scritto la prima raccolta di poesie: "Componiti, Mistero", vincitrice della XXXIV edizione del Premio "Letteratura", attribuitole dall'Istituto Italiano di Cultura di Napoli. Ecco ora questa sua seconda, "Glidi Nausicaa", edita da QuiEdit. In questa sua ultima raccolta si possono trovare molti componimenti pregnanti e di ottima fattura. Estetica e mitologia vanno a braccetto con sobrietà e senso della misura. Una ricerca poetica di questo tipo sottende una lettura ben digerita ed assimilata di Jung: significa far parlare gli archetipi e l'inconscio collettivo, ricercare il proprio Sé, cercare di compiere il proprio percorso di individuazione.