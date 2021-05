Fuga di notizie sul caso Amara. Inchiesta affidata al pm indagato. Il procuratore Greco assegnò il fascicolo a Storari. Ma il magistrato mollò per aver informato Davigo (Di venerdì 7 maggio 2021) Sui verbali di Piero Amara che sono stati inviati ad alcuni giornali, spunta un altro colpo di scena. Dopo la denuncia alla Procura di Milano di un cronista che ha raccontato di aver ricevuto diversi documenti in un plicco anonimo, il procuratore Francesco Greco affidò l’indagine sulla Fuga di notizie a Paolo Storari (nella foto) ossia il pm indagato dai colleghi di Roma proprio perché ritenuto colui da cui tutto sarebbe iniziato. Un’indagine durata ben poco perché il magistrato, il quale aveva appena fatto in tempo a disporre una perizia per stabilire la provenienza delle carte, dopo essere venuto a conoscenza che nell’indagine aperta nella Capitale era coinvolta l’ex segretaria di Piercamillo Davigo, al quale lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Sui verbali di Pieroche sono stati inviati ad alcuni giornali, spunta un altro colpo di scena. Dopo la denuncia alla Procura di Milano di un cronista che ha raccontato diricevuto diversi documenti in un plicco anonimo, ilFrancescoaffidò l’indagine sulladia Paolo(nella foto) ossia il pmdai colleghi di Roma proprio perché ritenuto colui da cui tutto sarebbe iniziato. Un’indagine durata ben poco perché il, il quale aveva appena fatto in tempo a disporre una perizia per stabilire la provenienza delle carte, dopo essere venuto a conoscenza che nell’indagine aperta nella Capitale era coinvolta l’ex segretaria di Piercamillo, al quale lo ...

