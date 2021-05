(Di venerdì 7 maggio 2021) Santiago del Cile, 7 mag. – (Adnkronos) – Il biologo e filosofo cileno, famoso a livello internazionale come autore della teoria dell’autopoiesi o autocreazione, che ipotizza che gli organismi si creino e si governino da soli, èa Santiago del Cile all’età di 92 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta giovedì 6 maggio, è stato dato dalla famiglia, precisando cheè deceduto per le complicazioni respiratorie dovute a polmonite non correlata al Covid. “Perdiamo un intellettuale di spicco del pensiero critico e ontologico internazionale”, ha sottolineato l’Università di Santiago del Cile, di cuiera professore emerito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Filosofi: è morto Humberto Maturana, il teorico dell'autocreazione** (2)... - TV7Benevento : **Filosofi: è morto Humberto Maturana, il teorico dell'autocreazione**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Filosofi morto

Metro

È infattiil 5 maggio 1981 durante un intervento chirurgico, che era divenuto necessario per ... Pur essendo giovane, già da qualche anno si era guadagnato la stima di due tra icattolici ...Trae psicologi, intanto, si stanno riportando in auge concetti come la sincronicità ... Qualche giornalista ha timidamente fatto notare che l'astrologo francese André Barbault (nel 2019) ...Dall'11 maggio fino all’8 agosto al Museo Nazionale del Bargello, una mostra in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri ...Il caso Biancaneve-Disney è esemplare perché mostra come funziona la nuova censura in Occidente. “Biancaneve dorme e dunque il bacio non è stato consensuale. Non può essere un bacio di vero amore”. Co ...