Draghi a Porto: "Questa non è l'Ue come dovrebbe essere" (Di venerdì 7 maggio 2021) “Questa non è l’Italia come dovrebbe essere e non è l’Ue come dovrebbe essere”. Alla sua prima volta in un summit europeo in presenza, a Porto sotto l’organizzazione della presidenza Portoghese dell’Ue, Mario Draghi non usa giri di parole. Il vertice è di quelli che si definiscono ‘summit sociali’, benché costretto al distanziamento sociale per via del covid. Ad ogni modo, il nome deriva dal fatto che si concentra sui diritti sociali, uguaglianza, welfare, come quello di Göteborg nel 2017. “Göteborg fu il vertice dei principi, questo è quello degli impegni”, dice Ursula von der Leyen. Ma non ci saranno impegni di sorta anche stavolta, solo una dichiarazione comune a fine vertice. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) “non è l’Italiae non è l’Ue”. Alla sua prima volta in un summit europeo in presenza, asotto l’organizzazione della presidenzaghese dell’Ue, Marionon usa giri di parole. Il vertice è di quelli che si definiscono ‘summit sociali’, benché costretto al distanziamento sociale per via del covid. Ad ogni modo, il nome deriva dal fatto che si concentra sui diritti sociali, uguaglianza, welfare,quello di Göteborg nel 2017. “Göteborg fu il vertice dei principi, questo è quello degli impegni”, dice Ursula von der Leyen. Ma non ci saranno impegni di sorta anche stavolta, solo una dichiarazione comune a fine vertice. ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Il Presidente Draghi partecipa a Oporto il 7 e 8 maggio al Porto Social Summit, al Consiglio Europeo inf… - Palazzo_Chigi : Porto Social Summit, l'intervento del Presidente Draghi alla tavola rotonda sul tema 'Employment and Jobs'… - HuffPostItalia : Draghi a Porto: 'Questa non è l'Ue come dovrebbe essere' - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: #Draghi: troppe disuguaglianze, non lasciare nessuno indietro - TerroneDoc : RT @HuffPostItalia: Draghi a Porto: 'Questa non è l'Ue come dovrebbe essere' -