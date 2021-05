De Luca: Immunizzare Napoli entro luglio. Procida e Capri già Covid free, Ischia lo sarà tra una settimana (Di venerdì 7 maggio 2021) “Dobbiamo mettere in sicurezza i territori che accolgono turismo come priorità assoluta. Ce la faremo, con la priorità delle isole e di Immunizzare la città di Napoli entro luglio”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “Campania sicura dev’essere la parola d’ordine. “Abbiamo completato il lavoro di immunizzazione di Procida e domani mattina abbiamo un’iniziativa a Capri per presentare l’isola di Capri Covid free. Tra due settimane completiamo Ischia – ha aggiunto De Luca – e procederemo sulla nostra linea: Immunizzare tutti i territori che accolgono turismo come priorità assoluta. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) “Dobbiamo mettere in sicurezza i territori che accolgono turismo come priorità assoluta. Ce la faremo, con la priorità delle isole e dila città di”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “Campania sicura dev’essere la parola d’ordine. “Abbiamo completato il lavoro di immunizzazione die domani mattina abbiamo un’iniziativa aper presentare l’isola di. Tra due settimane completiamo– ha aggiunto De– e procederemo sulla nostra linea:tutti i territori che accolgono turismo come priorità assoluta. ...

Advertising

infoitinterno : Covid, De Luca: 'Obiettivo immunizzare tutta Napoli per luglio' - statodelsud : Covid, De Luca: “Obiettivo immunizzare tutta Napoli per luglio” - Pino__Merola : Covid, De Luca: “Obiettivo immunizzare tutta Napoli per luglio” - EmMicucci : RT @SkyTG24: Covid, De Luca: 'Obiettivo immunizzare tutta Napoli per luglio' - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Covid, De Luca: 'Obiettivo immunizzare tutta Napoli per luglio' -