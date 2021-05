Dal ddl Zan all’eutanasia, la destra blocca un’altra legge. Il testo base sul fine vita atteso all’esame di Montecitorio da lunedì (Di venerdì 7 maggio 2021) La Corte costituzionale è stata chiarissima: il Parlamento deve legiferare in merito al fine vita (leggi l’articolo), argomento sul quale è già stata depositata il 22 novembre 2019 sulle condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio a precise condizioni procedurali, ma ciò non è bastato a frenare l’ostruzionismo del centrodestra che ha bloccato il deposito del testo base della legge che le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, avevano deciso dovesse presentato ieri. Il testo base predisposto dai relatori Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S, nella foto) che riprende appunto i criteri della sentenza della Corte sulla vicenda di Fabiano Antoniani, che in seguito a un incidente scelse di morire con il suicidio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) La Corte costituzionale è stata chiarissima: il Parlamento deve legiferare in merito al(leggi l’articolo), argomento sul quale è già stata depositata il 22 novembre 2019 sulle condizioni di non punibilità dell’aiuto al suicidio a precise condizioni procedurali, ma ciò non è bastato a frenare l’ostruzionismo del centroche hato il deposito deldellache le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, avevano deciso dovesse presentato ieri. Ilpredisposto dai relatori Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5S, nella foto) che riprende appunto i criteri della sentenza della Corte sulla vicenda di Fabiano Antoniani, che in seguito a un incidente scelse di morire con il suicidio ...

