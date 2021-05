Cresce lievemente l' indice rt | ma la curva epidemica migliora 

Leggi su agi

(Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - "L'Rt questa settimana è stimato in lieve aumento a 0,89, con un intervallo di confidenza (0,85-0,91) ben al di sotto del valore di 1, il che vuol dire che in questa fase l'epidemia non sta ripartendo, ed anzi essendo sotto 1 tende a dere". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, al punto stampa al ministero sull'analisi del monitoraggio settimanale. "Laitaliana è in decrescita lenta, ma in questa settimana tutte le Regioni sono in decrescita". "C'è una tendenza al miglioramento della situazione epidemiologica in questo momento" ma "la situazione esige sempre la massima cautela", gli ha fatto eco il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. Per Brusaferro, "il punto essenziale è quota 1, se l'Rt è sotto 1 anche con piccoli scostamenti c'è la certezza che la ...