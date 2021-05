Cozzoli: la Roma presenti Mourinho all’Olimpico (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Una presentazione in stile Gabriel Batistuta: “L’Olimpico e’ uno stadio sicuro, aperto anche ad eventi straordinari. Un esempio? Beh, se la Roma volesse organizzare all’Olimpico la presentazione di Mourinho, noi saremmo pronti”. La proposta arriva da Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, intervistato da Tuttosport. Il 6 giugno del 2000 l’attaccante in arrivo dalla Fiorentina fu presentato davanti a 25mila tifosi della Roma, l’idea di Cozzoli e’ di ripetere l’esperienza di 21 anni fa. Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)– Una presentazione in stile Gabriel Batistuta: “L’Olimpico e’ uno stadio sicuro, aperto anche ad eventi straordinari. Un esempio? Beh, se lavolesse organizzarela presentazione di, noi saremmo pronti”. La proposta arriva da Vito, presidente di Sport e Salute, intervistato da Tuttosport. Il 6 giugno del 2000 l’attaccante in arrivo dalla Fiorentina fu presentato davanti a 25mila tifosi della, l’idea die’ di ripetere l’esperienza di 21 anni fa.

