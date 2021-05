Covid | 10 554 nuovi casi su 328 612 tamponi e altri 207 decessi

Advertising

folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 7/5/2021 Positivi: 10.554 ? ai test rapidi: 502 Decessi: 207 Ricoveri: -536 T. I: -55 ? ingressi: 109 Gua… - VoceGiallorossa : ?? #COVID19 il bollettino di oggi: +10.554 nuovi contagi - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +10.554 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +207 #morti, +15.580 #guariti. #Tamponi:… - fortuneitalia : I dati di oggi: calano nuovi contagi e tasso di positività, continua a ridursi pressione su terapie intensive e rep… - neifatti : Covid in Italia, 10.554 casi e 207 vittime nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 554

Sono 10.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 11.807 ), a fronte di 328.612 tamponi giornalieri effettuati (ieri 324.640). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,2% (...L'emergenza- 19 in Italia. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati di oggi del ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 10.nuovi casi con 328.612 tamponi (...17:54Palermo, nuovi pc e arredi al Centro d'Amore di Gesù Onlus grazie alla donazione di UniCredit 17:53Caso Stefano Cucchi: due carabinieri condannati a 13 anni 17:53Covid19 in Italia, 10.554 nuovi ...StampaSono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 25 ...