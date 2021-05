"Cosa mi disse mio padre. E al funerale ..."

(Di venerdì 7 maggio 2021) Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day . Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire "...

il Giornale

Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire ", ha ricordato la leader di Fratelli d'Italia, che tutt'oggi soffre per quell'episodio: " Questal'ho patita perché mi sono sentita ...Sembra un passaggio da niente, unasemplice e invece mi è sembrato tanto. E mi ha dato ... "Trovo inaccettabile [...] che le nostre figlie debbano togliersi dal web per essere rispettate"all'...Giorgia Meloni in lacrime a Verissimo: «Mi hanno augurato di abortire. Da piccola mi chiamavano cicciona». La Leader di Fratelli d'Italia si racconta per la prima volta ...METEO - TEMPORALI e NUBIFRAGI stanno attualmente colpendo i settori nordorientali della nostra Penisola; ecco cosa attendersi nelle PROSSIME ORE ...