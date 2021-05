Cormez | la Federico II deposita il brevetto per un nuovo vaccino anti-Covid in pillole

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 maggio 2021) La Nextbiomics, società biotech dedicata alla ricerca e allo sviluppo di probiotici di prossima generazione e spin-off dell’Università degli Studi di NapoliII, hato domanda diper unbatterico contro il-19. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. “L’ingegnerizzazione del probiotico Escherichia Coli Nissle 1917, esprimente la proteina Spike del SARS-CoV-2, ha ottenuto un modello innovativo di immunizzazione contro ilmediante la stimolazione del sistema immune intestinale. Ilsi differenzia dagli altri in quanto non necessita di iniezione, non utilizza un vettore virale come l’Adenovirus e sfrutta la capacità intrinseca di Escherichia Coli Nissle 1917 di modulare la risposta immune”. Viene somministrato in ...