Concorso 60 Coadiutori Parlamentari per diplomati | nuova comunicazione sulle prove a giugno

(Di venerdì 7 maggio 2021) *aggiornamento del 7/05/2021: Si dovrà aspettare ancora per avere una data delledi. Nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 maggio 2021, infatti, viene pubblicato un ulteriore rinvio delle comunicazioni. La prossima data fissata sarà il 4. Leggi l’Avviso Sarebbe dovuta iniziare la fase calda del60al Senato della Repubblica, indetto con avviso in Gazzetta n.80 dell’8 Ottobre 2019. E’ stato pubblicato il calendario della prova preselettiva ma un avviso in Gazzetta Ufficiale ha sospeso le relative sessioni, che si sarebbero dovute tenere dal 18 al 26 Febbraio 2020 a Roma presso l’Ergife Palace. Con il protrarsi dell’emergenza sanitaria sono stati disposti ulteriori rinvii. La prossima ...