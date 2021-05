Chiamatelo “Mister Europa League” | Unai Emery | quinta volta in finale

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il Villarreal approda indi. Ad attendere l’attracco del Sottomarino Giallo il Manchester United che, nell’altra semi, ha estromesso la Roma dall’appuntamento di Danzica. Un altro, grande, traguardo in questa competizione per ““: è la terza squadra diversa checonduce all’ultimo atto di questo torneo europeo. Eliminato l’Arsenal, la sua ex squadra. Una doppia soddisfazione per iliberico che ha compiuto un altro, piccolo, miracolo portando la compagine gialla nella finalissima diè uno specialista assoluto di questa competizione: sarà, infatti, la ...

Europa League. Soprannome fin troppo scontato per Unai Emery, il tecnico del Villarreal che con la seconda competizione continentale per club ha un feeling davvero unico.