Cerreto | Lonardo | “Bene riapertura Agenzia delle Entrate”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSannita – “Sono lieta di apprendere che, dal prossimo 10 maggio, riaprirà al pubblico il Punto di Assistenza ed Informazione dell’del Comune diSannita. Ringrazio per la sollecitudine e l’impegno, il Direttore Provinciale dell’, Dott. Mario Pantani, e la Direttrice Regionale della Campania dell’, Dott.ssa Gabriella Alemanno, alla quale, lo scorso 16 aprile, avevo rivolto un accorato appello per scongiurare tale insensata chiusura”. Così, in una nota, la Sen. del Gruppo Misto, Sandra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

