Cento anni di Gucci: un secolo di storia della moda Made in Italy

Life&People.it La griffe Gucci festeggia 100 anni ed è al primo posto per la terza volta nella storia ai 'Most Valuable Italian Brands'. Gucci a 100 anni, conta quasi cinquecento boutique in tutto il mondo; la sua storia inizia nel 1921, a Firenze, al civico 7 di Via della Vigna Nuova, quando Guccio Gucci inaugura una piccola bottega di pelletteria, guanti, valigeria e accessori per equitazione, con laboratorio annesso. Cento anni dopo la maison Gucci celebra l'importante anniversario con il fashion film che, nel presentare la nuova collezione, 'Aria', si snoda come un vero e proprio omaggio a tutta la storia del marchio.

