Calciomercato Inter, contatti avviati | Scippo a Conte! (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Inter si gode il 19esimo scudetto della sua storia, conquistato dopo una trionfale rimonta sui cugini rossoneri: archiviato il successo in Serie A, in casa Inter si pensa al prossimo… L'articolo Calciomercato Inter, contatti avviati Scippo a Conte! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 7 maggio 2021) L’si gode il 19esimo scudetto della sua storia, conquistato dopo una trionfale rimonta sui cugini rossoneri: archiviato il successo in Serie A, in casasi pensa al prossimo… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - cmercatoweb : ?? Il #Chelsea mette in vendita #Alonso e #Emerson: doppia occasione per #Juventus e #Inter - infoitsport : Calciomercato Inter: colpo dalla Fiorentina, tutto confermato - CMercatoNews : ???? #Inter, l'agente smentisce le voci su #Hakimi: 'Il #Bayern non ci ha mai chiamato' - UnUltras : -