Calciomercato, clamoroso Ajax: pensa di ricomprare Brobbey dopo averlo ceduto al Lipsia (Di venerdì 7 maggio 2021) Ti cedo all’estero e poi magari ti ricompro, prima che il trasferimento si concretizzi. E’ quanto potrebbe accadere all’Ajax con il 19enne attaccante olandese Brian Brobbey. La punta è stata già venduta al Lipsia a partire dalla prossima stagione, ma dopo il cambio di allenatore con l’addio di Julian Nagelsmann sono cambiate molte cose all’interno del club gestito dalla Red Bull. E allora ecco che il talento classe 2002 potrebbe tornare comodo alla squadra di Amsterdam, che è a corto di attaccanti e starebbe pensando di ricomprarlo. Una storia curiosa, che potrebbe essere esilarante qualora la cifra pattuita per l’eventuale recompra fosse superiore a quella già versata dal Lipsia negli scorsi mesi. Intanto l’allenatore dell’Ajax Ten Hag non ha smentito la pazza idea di ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Ti cedo all’estero e poi magari ti ricompro, prima che il trasferimento si concretizzi. E’ quanto potrebbe accadere all’con il 19enne attaccante olandese Brian. La punta è stata già venduta ala partire dalla prossima stagione, mail cambio di allenatore con l’addio di Julian Nagelsmann sono cambiate molte cose all’interno del club gestito dalla Red Bull. E allora ecco che il talento classe 2002 potrebbe tornare comodo alla squadra di Amsterdam, che è a corto di attaccanti e starebbendo di ricomprarlo. Una storia curiosa, che potrebbe essere esilarante qualora la cifra pattuita per l’eventuale recompra fosse superiore a quella già versata dalnegli scorsi mesi. Intanto l’allenatore dell’Ten Hag non ha smentito la pazza idea di ...

