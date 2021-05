Calcio, la UEFA annuncia le prime sanzioni per 9 club della Superlega (Di venerdì 7 maggio 2021) La UEFA annuncia le misure di reintegrazione per le squadre che hanno aderito alla Superlega, inedito progetto che si è infranto in meno di due giorni dalla propria nascita. Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham dovranno effettuare una donazione di 15 milioni di euro totali per delle opere stabilite dalla stessa UEFA, Il Comitato Esecutivo ha deciso che questo denaro servirà per dei programmi che verranno utilizzate per i bambini ed i giovani nelle comunità di tutta Europa. A questa sanzione si aggiunge una trattenuta del 5% dei ricavi che queste formazioni avrebbero ottenuto dalle competizioni internazionali. In un comunicato, la UEFA ha reso noto: “Quei nove club riconoscono e accettano che il progetto ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Lale misure di reintegrazione per le squadre che hanno aderito alla, inedito progetto che si è infranto in meno di due giorni dalla propria nascita. Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham dovranno effettuare una donazione di 15 milioni di euro totali per delle opere stabilite dalla stessa, Il Comitato Esecutivo ha deciso che questo denaro servirà per dei programmi che verranno utilizzate per i bambini ed i giovani nelle comunità di tutta Europa. A questa sanzione si aggiunge una trattenuta del 5% dei ricavi che queste formazioni avrebbero ottenuto dalle competizioni internazionali. In un comunicato, laha reso noto: “Quei novericonoscono e accettano che il progetto ...

