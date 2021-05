Bundesliga, Stoccarda ok: 2 - 1 sull'Augusta (Di venerdì 7 maggio 2021) Stoccarda (GERMANIA) - Lo Stoccarda batte l'Augusta 2 - 1 nell'anticipo della trentaduesima giornata della Bundesliga. Decidono la sfida i gol di Forster, dopo dieci minuti del primo tempo e di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 maggio 2021)(GERMANIA) - Lobatte l'2 - 1 nell'anticipo della trentaduesima giornata della. Decidono la sfida i gol di Forster, dopo dieci minuti del primo tempo e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Stoccarda Bundesliga, Stoccarda ok: 2 - 1 sull'Augusta STOCCARDA (GERMANIA) - Lo Stoccarda batte l'Augusta 2 - 1 nell'anticipo della trentaduesima giornata della Bundesliga. Decidono la sfida i gol di Forster, dopo dieci minuti del primo tempo e di Kalajdzic nella ripresa . ...

