Beni culturali a Napoli: sigilli a Villa Ebe e Cimitero Colerosi (Di venerdì 7 maggio 2021) I militari dell’Arma all’alba di oggi hanno apposto i sigilli a Villa Ebe , a Monte di Dio, e al Cimitero dei Colerosi, nel quartiere Poggioreale . Nel primo caso si è trattato di un sequestro preventivo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 maggio 2021) I militari dell’Arma all’alba di oggi hanno apposto iEbe , a Monte di Dio, e aldei, nel quartiere Poggioreale . Nel primo caso si è trattato di un sequestro preventivo...

Recupero opere d'arte rubate, il bilancio del 2020 dei carabinieri. Centinaia di controlli, nel Piceno ritrovati antichi volumi Nel 2020, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona (TPC), hanno proseguito nelle attività tese al recupero dei beni culturali illecitamente sottratti. L'azione operativa, grazie alla preziosa collaborazione dell'Arma Territoriale, con le Stazioni capillarmente presenti sul territorio, nonché di altri reparti ...

Beni culturali a Napoli, sigilli a Villa Ebe e Cimitero Colerosi

Beni monumentali e vincolati abbandonati al degrado. Scatta il doppio blitz dei carabinieri a Napoli. I militari dell'Arma all'alba di oggi hanno apposto i sigilli a Villa Ebe, a Monte di Dio, e al Cimitero dei Colerosi, nel quartiere Poggioreale. Nel primo caso si è trattato di un sequestro preventivo...

Riapre al pubblico il Castello di Agropoli e riprendono le mostre A partire da domani, sabato 8 maggio, riapre al pubblico il Castello Angioino Aragonese, nel borgo antico di Agropoli. Nel mese di maggio, l’apertura è prevista nei giorni di sabato e domenica, nei se ...

