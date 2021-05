Aerei, arrivano le prime porte che si aprono senza usare le mani (Di venerdì 7 maggio 2021) Quanto ci è mancato viaggiare in questi mesi? La risposta la sappiamo benissimo, ma l’emergenza Covid ha messo ko soprattutto il trasporto aereo per via della facilità di diffusione del virus sugli Aerei. Aerei, le porte che si aprono senza usare le mani Ora però le cose potrebbero cambiare non solo grazie alla massiccia campagna vaccinale che sta prendendo il giusto ritmo in tutto il mondo ma anche per via dell’introduzione di alcune tecnologie avanzate come le porte del wc che si aprono senza usare le mani a partire dallo scorso 1° maggio. LEGGI ANCHE: — Pilota d’aereo che incontrò l’ufo: ecco la verità dietro al video virale ANA (All Nippon Airways), in collaborazione ... Leggi su funweek (Di venerdì 7 maggio 2021) Quanto ci è mancato viaggiare in questi mesi? La risposta la sappiamo benissimo, ma l’emergenza Covid ha messo ko soprattutto il trasporto aereo per via della facilità di diffusione del virus sugli, leche sileOra però le cose potrebbero cambiare non solo grazie alla massiccia campagna vaccinale che sta prendendo il giusto ritmo in tutto il mondo ma anche per via dell’introduzione di alcune tecnologie avanzate come ledel wc che silea partire dallo scorso 1° maggio. LEGGI ANCHE: — Pilota d’aereo che incontrò l’ufo: ecco la verità dietro al video virale ANA (All Nippon Airways), in collaborazione ...

