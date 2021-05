Achille Lauro giudicato “pagliaccio” e “omofobo” si sfoga su Instagram: “Mi hanno umiliato” (Di venerdì 7 maggio 2021) L’artista ha scelto di condividere un lungo messaggio in cui ha voluto chiarire la sua storia ed il suo pensiero. Una vita sofferta quella di Achille Lauro Instagram ha raccolto lo sfogo di una persona che per anni ha ricevuto critiche e pesanti prese in giro: “So che vuol dire sentirsi diverso…” Achille Lauro ha condiviso il post dopo le polemiche che hanno accompagnato la sua performance nello show di Pio e Amedeo. Nel programma il cantante ha interpretato in forma di parodia la sua Rolls Royce diventata per lo show Fiat Punto. Achille Lauro Instagram: “il trucco non è solo trucco” “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021) L’artista ha scelto di condividere un lungo messaggio in cui ha voluto chiarire la sua storia ed il suo pensiero. Una vita sofferta quella diha raccolto lo sfogo di una persona che per anni ha ricevuto critiche e pesanti prese in giro: “So che vuol dire sentirsi diverso…”ha condiviso il post dopo le polemiche cheaccompagnato la sua performance nello show di Pio e Amedeo. Nel programma il cantante ha interpretato in forma di parodia la sua Rolls Royce diventata per lo show Fiat Punto.: “il trucco non è solo trucco” “Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi ...

