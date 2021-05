Abusivismo | demolito palazzo di tre piani nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono partite questa mattina a Castel Volturno (Caserta) le opere di demolizione, ordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, di undi tredichiarato abusivo con sentenza passata in giudicato. L’immobile, senza rifiniture interne e disabitato, è di proprietà di un pregiudicato attualmente in carcere. Ilè stato realizzato senza alcun permesso amministrativo e in un’area coperto da vincoli sismico e di inedificabilità. Dopo la demolizione, l’ufficio giudiziario attiverà la procedura per il recupero delle spese dai proprietari. In una nota, la Procura guidata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, afferma che “le demolizioni trasmettono il segnale inequivocabile che l’viene combattuto fino in fondo e che, soprattutto, non è ...