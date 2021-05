A che punto siamo con il green pass (Di venerdì 7 maggio 2021) L’estate sta arrivando e, nei giorni scorsi, Mario Draghi ha invitato gli italiani a svolgere le proprie vacanze nel nostro Paese in modo tale da far ripartire anche l’economia di un settore tra i più penalizzati dalla pandemia e dalle misure messe in atto nell’ultimo anno (abbondante) per tentare di contenere i contagi. Un appello anche ai turisti stranieri che potrebbero tornare a ripopolare le nostre città e luoghi di vacanza dopo il blocco a causa dell’emergenza sanitaria. Per fare tutto ciò, però, occorrerà quel famoso green pass sul quale si sta tanto dibattendo. Il Presidente del Consiglio, infatti, ha parlato di una “partenza” prevista per la metà di maggio. Ma a che punto siamo? LEGGI ANCHE > Da metà maggio operativo il green pass per i viaggi in Italia Quel che appare ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021) L’estate sta arrivando e, nei giorni scorsi, Mario Draghi ha invitato gli italiani a svolgere le proprie vacanze nel nostro Paese in modo tale da far ripartire anche l’economia di un settore tra i più penalizzati dalla pandemia e dalle misure messe in atto nell’ultimo anno (abbondante) per tentare di contenere i contagi. Un appello anche ai turisti stranieri che potrebbero tornare a ripopolare le nostre città e luoghi di vacanza dopo il blocco a causa dell’emergenza sanitaria. Per fare tutto ciò, però, occorrerà quel famososul quale si sta tanto dibattendo. Il Presidente del Consiglio, infatti, ha parlato di una “partenza” prevista per la metà di maggio. Ma a che? LEGGI ANCHE > Da metà maggio operativo ilper i viaggi in Italia Quel che appare ...

