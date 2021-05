Verso Juve - Milan: Pirlo trova Chiesa e Morata. Pioli ha tutti, dubbio Rebic - Leao (Di giovedì 6 maggio 2021) Un giorno in meno. Alla partita più europea della stagione, alla sfida dei mondi, alla resa dei conti: chi soccomberà, li pagherà salatissimi. Un giorno in meno a Juve - Milan, con la tensione che ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 maggio 2021) Un giorno in meno. Alla partita più europea della stagione, alla sfida dei mondi, alla resa dei conti: chi soccomberà, li pagherà salatissimi. Un giorno in meno a, con la tensione che ...

Advertising

juventusfc : Venerdì di tattica verso #UdineseJuve! ?? ?? - juventusfc : Verso #UdineseJuve a suon di gol ? Qui vi raccontiamo i ??5? goals contro i friulani ?? - juventusfc : #JuventusWomen verso #JuveFlorentia ?? La gallery ?? - InterMan10 : Perché mai i sorpassati si interessano dell'arbitro di Juve-Milan? Non dovevano stendere il tappeto rosso per non f… - notizie_milan : Verso Juve-Milan: Leao in vantaggio su Rebic -