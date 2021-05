Vaccini verso la rimozione dei brevetti: la svolta che cambia la lotta al Covid (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Amministrazione Biden si schiererà a favore della sospensione dei brevetti per i Vaccini anti-Covid. La svolta, annunciata da vari media Usa, tra i quali il New York Times, giunge dopo che gli Stati Uniti si erano opposti in sede di Organizzazione mondiale del commercio alla proposta di sospendere la protezione della proprietà intellettuale per i Vaccini. Tuttavia, il presidente Joe Biden, con il diffondersi incontrollato della pandemia in India e in Sudamerica, si è trovato sotto una crescente pressione internazionale e interna a sostegno della proposta, che apre la strada ad una produzione di massa dei Vaccini a livello globale. La nuova posizione Usa è stata annunciata da Katherine Tai, rappresentante Usa presso l’Omc. Le parole di Katherine Tai “Si tratta di una crisi sanitaria ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Amministrazione Biden si schiererà a favore della sospensione deiper ianti-. La, annunciata da vari media Usa, tra i quali il New York Times, giunge dopo che gli Stati Uniti si erano opposti in sede di Organizzazione mondiale del commercio alla proposta di sospendere la protezione della proprietà intellettuale per i. Tuttavia, il presidente Joe Biden, con il diffondersi incontrollato della pandemia in India e in Sudamerica, si è trovato sotto una crescente pressione internazionale e interna a sostegno della proposta, che apre la strada ad una produzione di massa deia livello globale. La nuova posizione Usa è stata annunciata da Katherine Tai, rappresentante Usa presso l’Omc. Le parole di Katherine Tai “Si tratta di una crisi sanitaria ...

