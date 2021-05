Vaccini, da lunedì 10 in tutta Italia al via le prenotazioni per gli over 50 (Di giovedì 6 maggio 2021) Da lunedì 10 al via le prenotazioni dei Vaccini per gli over 50. Presto la nuova circolare su AstraZeneca. ROMA – Nuovo step nella campagna vaccinale in Italia. Da lunedì 10 maggio prenderanno il via le prenotazioni per gli over 50 in tutta Italia. Il generale Figliuolo ha confermato la possibilità di sottoporsi alla dose per tutte le persone che sono nate fino al 1971. Una apertura graduale possibile solo per il buon andamento delle persone fragili e over 80. Nelle prossime due settimane queste categorie dovrebbero essere finite e per questo si è deciso di abbassare la classe di età. Un passo importante anche per riprendere e completare la vaccinazione degli insegnanti. La circolare su ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 6 maggio 2021) Da10 al via ledeiper gli50. Presto la nuova circolare su AstraZeneca. ROMA – Nuovo step nella campagna vaccinale in. Da10 maggio prenderanno il via leper gli50 in. Il generale Figliuolo ha confermato la possibilità di sottoporsi alla dose per tutte le persone che sono nate fino al 1971. Una apertura graduale possibile solo per il buon andamento delle persone fragili e80. Nelle prossime due settimane queste categorie dovrebbero essere finite e per questo si è deciso di abbassare la classe di età. Un passo importante anche per riprendere e completare la vaccinazione degli insegnanti. La circolare su ...

