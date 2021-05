Uomini e Donne | rivelazioni scottanti Simone smaschera Maria | “Ecco cosa mi chiedeva di fare dietro le quinte | Tutto organizzato Ecco la verità” 

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) E anche ieri sera, in anticipo di un giorno, c’è stata la Direttissima diBolognesi, che ogni settimana ospita sul suo canale Instangram ex partecipanti di, in una chiaccherata informale dove gli ex concorrenti danno pareri e giudizi sul programma e svelano retroscena inediti sulla trasmissione. Stavolta insieme a, il sempre presente Germano Avolio, ( Ex di Valentina Autiero) Gianluca De Matteis, ( l’ex tronista, unico da anni che è andato via senza scegliere) e Veronica De Nigris, ( che ha conteso a Gemma per un periodo Nicola Vivarelli) poi “sostituita da Rossella Vento, l’ultima frequentante proprio di. Stavolta la direttissima si è concentrata principalmente su Gianluca e sulla sua esperienza a. Secondo l’ex ...