Una Vita anticipazioni spagnole: Ramon uccide per amore? (Di giovedì 6 maggio 2021) Nuovo colpo si scena nelle puntate spagnole della telenovela Una Vita e ad essere al centro della scena questa volta è il personaggio di Ramon Palacios. A mettere l’uomo d’affari con le spalle al muro sarà Aurelio Quesada, marito di Genoveva, che per svariati motivi, terrà il Palacios in pugno. Il perfido uomo chiederà al vedovo di Carmen di compiere un delitto, altrimenti a morire potrebbe essere il suo nipotino Moncho, figlio di Lolita e del defunto figlio Antonito. L’uomo infatti gli ha chiesto di eliminare David, ma quando si troverà sul punto di farlo, comprenderà di essere incapace di una simile azione. Ora però Aurelio farà davvero del male al bambino? La tensione sarà alle stelle! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole sul finale, inaspettati ritorni ad ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Nuovo colpo si scena nelle puntatedella telenovela Unae ad essere al centro della scena questa volta è il personaggio diPalacios. A mettere l’uomo d’affari con le spalle al muro sarà Aurelio Quesada, marito di Genoveva, che per svariati motivi, terrà il Palacios in pugno. Il perfido uomo chiederà al vedovo di Carmen di compiere un delitto, altrimenti a morire potrebbe essere il suo nipotino Moncho, figlio di Lolita e del defunto figlio Antonito. L’uomo infatti gli ha chiesto di eliminare David, ma quando si troverà sul punto di farlo, comprenderà di essere incapace di una simile azione. Ora però Aurelio farà davvero del male al bambino? La tensione sarà alle stelle! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatramesul finale, inaspettati ritorni ad ...

