Un altro morto sul lavoro | operaio di 46 anni schiacciato da un carico caduto dall' alto

(Di giovedì 6 maggio 2021) L'incidente è avvenuto a Pagazzano, in provincia di Bergamo. È la seconda vittima in Lombardia negli ultimi due ...

CheGuevaraRoma : RT @collettiva_news: La strage continua. Schiacciati da un peso, ingoiati da un rullo, pressati da un tornio. Luana, Christian e ora un alt… - luviskai : mio nonno è morto 13 anni fa a causa della mancata sicurezza sul lavoro. sapere che oggi, a distanza di tutti quest… - Fusillide : RT @VIOLA_MARTELLA: - infoitinterno : Altro morto sul lavoro in Lombardia: operaio schiacciato da un carico a Pagazzano - VercesiErnesto : RT @FrancoScarsell2: Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 46 anni è morto mentre era al lavoro in un cantiere di Pagazzano, nella Ba… -

L'incidente è avvenuto a Pagazzano, in provincia di Bergamo. È la seconda vittima in Lombardia negli ultimi due ...Un operaio di 46 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, nella Bassa bergamasca. L'uomo, le cui generalità non sono ancora note, è rimasto schiacciato da un carico che è caduto ...