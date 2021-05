Advertising

forzaroma : #Totti agente, archiviata l'inchiesta FIGC: non ha commesso alcun illecito #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #Totti: archiviata l’inchiesta ?? l'ex capitano giallorosso non ha commesso irregolarità ?? Francesco si limitava… - PagineRomaniste : #Totti agente: archiviata l'inchiesta. 'Soddisfatti e sereni' #LaGazzettaDelloSport - sportli26181512 : Totti agente: archiviata l'inchiesta. 'Soddisfatti e sereni': Totti agente: archiviata l'inchiesta. 'Soddisfatti e… - Gazzetta_it : #Totti #agente: archiviata l’inchiesta. “Soddisfatti e sereni” -

Ultime Notizie dalla rete : Totti agente

La Gazzetta dello Sport

, quindi non avrebbe commesso alcun illecito e non ha operato dasportivo senza esserlo. Anzi, se prima Francesco si limitava ad attività di scouting e ovviamente di uomo immagine con la ...... oltre a contribuire allo sbilancio, prevede una commissione fuori dal mondo per l'e soldi ... Il nuovo? Si poteva fare riferimento a Maldini, a Baresi, a Rivera. Io coltivo ancora il mito ...La Commissione Agenti della Figc non ha dato seguito all’esposto di alcuni procuratori. L’ex capitano giallorosso non ha commesso irregolarità Conclusa con l’archiviazione l’indagine della commissione ...Quanto agli sponsor, ora potranno offrire due marchi insieme: quello della Roma e quello personale di Mourinho Rivoluzionata l’area commerciale e marketing, i texani hanno chiesto a Calvo di continuar ...