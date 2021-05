Tempo instabile a maggio | domenica col sole | da lunedì nuove nuvole 

Leggi su agi

(Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Questa primavera continua a mostrare il suo lato piùinvece che quelloggiato e caldo. Tale situazione probabilmente proseguirà anche per tutto. Già dalla prossima settimana ilè destinato a peggiorare pesantemente. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un weekendggiato e con temperature in aumento, daun vortice ciclonico carico dirali comincerà a interessare il Nordovest con precipitazioni via via più intense. Tra martedì e venerdì il malsi estenderà anche al resto d'Italia. In questo contesto le temperature subiranno una nuova diminuzione, specie dove agirà il brutto. Dando uno sguardo al resto dei giorni diad oggi non si intravede ...