Superbonus 110% | Cna rinnova la richiesta di proroga almeno a tutto il 2023

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA – Il presidente di CNA Costruzioni, Enzo Ponzio, hato laalle forze politiche direililper la riqualificazione energetica degli edifici che il Governo ha annunciato di inserire nella prossima legge di Bilancio. Dai partiti è arrivato l’impegno ad estendere la durata dell’incentivo che rappresenta un prezioso strumento per dare impulso alla ripresa economica e per centrare gli stringenti obiettivi al 2030 in termini di riduzione delle emissioni. L’estensione della misura si rende necessaria per eliminare il clima di incertezza e consentire alle imprese una adeguata programmazione dei lavori. Al tempo stesso è urgente intervenire per semplificare la procedura che risulta molto complessa ...