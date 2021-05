Segnali di riconciliazione nel Medio Oriente sunnita

(Di giovedì 6 maggio 2021) Finito l’isolamento del Qatar, riprendono anche i rapporti della Turchia con l’Arabia Saudita e l’Egitto. Si affaccia la possibilità di chiudere guerra in Yemen, ma si tratta di realpolitik, non di rispetto dei diritti umani. Leggi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Segnali riconciliazione

Internazionale

L'evento ha segnato lacon il Qatar mettendo fine a tre anni di screzi e al blocco imposto all'emirato dai paesi vicini per spingerlo a mettere fine alla sua azione a favore dei ...... dove quel condizionale è legato al filo sottilissimo dell'eventualità di qualche "" ... E così, tra avvertimenti e, si è andati avanti per mesi fino alla sua decisione - è pur ...Finito l’isolamento del Qatar, riprendono anche i rapporti della Turchia con l’Arabia Saudita e l’Egitto. Si affaccia la possibilità di chiudere guerra in Yemen, ma si tratta di realpolitik, non di ri ...IL GENOCIDIO ARMENO [di Federico Petroni] L’amministrazione Biden è intenzionata a breve a riconoscere come genocidio il massacro degli armeni avvenuto durante la prima guerra ...