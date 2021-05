Scuola, negli Usa uno scandalo travolge i sindacati (Di giovedì 6 maggio 2021) di Beatrice Nencha A “correggere e riscrivere” con la matita rossa le Linee guida sulla riapertura delle scuole americane, da parte dell’autorevole Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), una sorta di Aifa a stelle e strisce, non sono stati esperti e scenziati ma direttamente chi dell’istituzione scolastica si sente il vero padrone: l’American Federation of Teachers (Aft). Il potentissimo sindacato degli insegnanti, che rappresenta 1,7 milioni tra educatori, professionisti sanitari e dipendenti pubblici. La maggior parte dei quali sono anche elettori del partito Democratico, a cui l’Unione ha fatto arrivare anche un importante finanziamento alla vigilia della campagna elettorale presidenziale contro Donald Trump. La lobby degli insegnanti “democratici” A far esplodere lo scandalo, dopo che per mesi gli alunni di molti Stati americani (in particolare New York ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 maggio 2021) di Beatrice Nencha A “correggere e riscrivere” con la matita rossa le Linee guida sulla riapertura delle scuole americane, da parte dell’autorevole Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), una sorta di Aifa a stelle e strisce, non sono stati esperti e scenziati ma direttamente chi dell’istituzione scolastica si sente il vero padrone: l’American Federation of Teachers (Aft). Il potentissimo sindacato degli insegnanti, che rappresenta 1,7 milioni tra educatori, professionisti sanitari e dipendenti pubblici. La maggior parte dei quali sono anche elettori del partito Democratico, a cui l’Unione ha fatto arrivare anche un importante finanziamento alla vigilia della campagna elettorale presidenziale contro Donald Trump. La lobby degli insegnanti “democratici” A far esplodere lo, dopo che per mesi gli alunni di molti Stati americani (in particolare New York ...

