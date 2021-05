Roma, Mourinho nuovo re della capitale: c’è chi dice no (Di giovedì 6 maggio 2021) Il nuovo tecnico della Roma Mourinho è stato punzecchiato da alcuni uomini del mondo del calcio: da Lo Monaco a Capello passando per Di Canio Alla notizia dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa, la sponda giallorossa di Roma è stata attraversata da un brivido caldo. L’allenatore portoghese ha innescato l’entusiasmo di gran parte della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 maggio 2021) Iltecnicoè stato punzecchiato da alcuni uomini del mondo del calcio: da Lo Monaco a Capello passando per Di Canio Alla notizia dell’arrivo di Josésulla panchina giallorossa, la sponda giallorossa diè stata attraversata da un brivido caldo. L’allenatore portoghese ha innescato l’entusiasmo di gran parteQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - ZZiliani : Spiace comunque che il #PSG esoneri #Tuchel e Tuchel venga assunto subito dal #Chelsea, che il #Tottenham esoneri… - redazioneiene : .@Stefano_Corti85 ha raggiunto Antonio Conte per festeggiare lo scudetto dell’Inter: parrucca nuova e insieme scopr… - brigno81 : RT @RobertoRenga: 'Fammi un pezzo sulla nuova Roma di Mourinho'. 'Ma non si sa niente'. 'Fai qualche nome'. 'E i soldi per comprare?'. 'Son… - Lopez92Paul : RT @augustociardi75: Sul pensare come sarà la #Roma di #Mourinho si stanno commettendo gli errori al contrario di quelli che si commettevan… -