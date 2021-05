Roma-Manchester United, Solskjaer: “Poteva finire 6-6 o 8-6 per loro” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Abbiamo faticato ma per fortuna abbiamo uno dei migliori portieri al mondo e un attaccante che vuole segnare gol. Il secondo tempo è stato deludente ma siamo in finale. Mi dispiace aver perso la partita, soprattutto in questo modo. Sarebbe potuta terminare 6-6 o 8-6 per loro, è stato uno strano match di calcio”. Ole Gunnar Solskjaer festeggia la finale di Europa League raggiunta dal suo Manchester United ma non è soddisfatto per il 3-2 incassato all’Olimpico dalla Roma. “Abbiamo guardato un po’ il Villarreal – confida a BT Sport – arriveremo preparati alla finale”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “Abbiamo faticato ma per fortuna abbiamo uno dei migliori portieri al mondo e un attaccante che vuole segnare gol. Il secondo tempo è stato deludente ma siamo in finale. Mi dispiace aver perso la partita, soprattutto in questo modo. Sarebbe potuta terminare 6-6 o 8-6 per, è stato uno strano match di calcio”. Ole Gunnarfesteggia la finale di Europa League raggiunta dal suoma non è soddisfatto per il 3-2 incassato all’Olimpico dalla. “Abbiamo guardato un po’ il Villarreal – confida a BT Sport – arriveremo preparati alla finale”. SportFace.

