Ricordate Francesco Benigno | attore di Mery per sempre? ecco com’è diventato

Francesco Benigno è stato uno dei protagonisti di "Mery per sempre". Andiamo a scoprire oggi che fine ha fatto Francesco Benigno. Nato a Palermo, Francesco è cresciuto in una famiglia con altri dodici fratelli. La sua adolescenza è stata durissima, infatti la madre è morta di malattia quando lui aveva appena nove anni. Il padre invece era un giocatore d'azzardo, spesso violento con i propri figli. Stando al racconto dell'attore, quando il suo genitore vinceva le cose andavano tranquillamente, purtroppo la maggior parte delle volte però non andava così. All'età di quattordici anni Benigno è scappato di casa, dormendo quasi sempre in strada o comunque in alloggi di fortuna, come una stazione ...

