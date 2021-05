Quanti Kanté c’erano in campo? (Di giovedì 6 maggio 2021) Non è così frequente, per noi cresciuti a pane e gol di Sergio Ramos al novantesimo, vedere il Real Madrid perdere una semifinale di Champions League dopo essere rimasto in vita per 85 minuti. In Quanti, dopo aver visto prima Mount, poi Havertz e infine Kanté mancare il colpo di grazia avrebbero scommesso sulla solita crudele rimonta della squadra di Zidane? Credo quasi tutti si aspettassero di vedere la scena di Game of Thrones in cui “la Montagna” fa esplodere la testa del principe Oberyn con le dita dopo essere stato lasciato esanime a terra, a un passo dalla morte. Perché, come ha scritto Sid Lowe sul Guardian: «È questo quello che fanno: rimangono in piedi». E invece quello a cui abbiamo assistito è stato un lento soffocamento. Il Real Madrid ha tenuto quasi il 70% del possesso palla per tutta la partita, cercando di scombinare l’avversario ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 6 maggio 2021) Non è così frequente, per noi cresciuti a pane e gol di Sergio Ramos al novantesimo, vedere il Real Madrid perdere una semifinale di Champions League dopo essere rimasto in vita per 85 minuti. In, dopo aver visto prima Mount, poi Havertz e infinemancare il colpo di grazia avrebbero scommesso sulla solita crudele rimonta della squadra di Zidane? Credo quasi tutti si aspettassero di vedere la scena di Game of Thrones in cui “la Montagna” fa esplodere la testa del principe Oberyn con le dita dopo essere stato lasciato esanime a terra, a un passo dalla morte. Perché, come ha scritto Sid Lowe sul Guardian: «È questo quello che fanno: rimangono in piedi». E invece quello a cui abbiamo assistito è stato un lento soffocamento. Il Real Madrid ha tenuto quasi il 70% del possesso palla per tutta la partita, cercando di scombinare l’avversario ...

Cicciodicastri : @marco_rogerio_ Prova a fare il contrario (quanti del Chelsea giocherebbero nella Juve - non pensando al rendimento… - vtdm90 : RT @_cristiano73: penso al Maestro Lampard che panchinava Kantè quanti danni fanno al calcio, spesso, gli ex campioni che pensano che se e… - _cristiano73 : penso al Maestro Lampard che panchinava Kantè quanti danni fanno al calcio, spesso, gli ex campioni che pensano ch… - ferraragino_2 : @jo19N26 Ma quanti centrocampisti aveva in campo il Chelsea con Kanté ?? - danilo_cara : @ilciccio67 Ma quanti ne sono in campo? Kante e md i suoi 5 fratelli, altrimenti non si spiega ?? -

