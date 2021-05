Pfizer risponde a Biden | “Per niente” d’accordo alla revoca dei brevetti

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il ceo della multinazionale farmaceutica americanaAlbert Bourla ha detto di non essere “perdeisui vaccini contro il covid negli Stati Uniti, come ha proposto il Presidente Joe. Laha prodotto e commercializzato, insieme all’azienda tedesca BioNTech che l’aveva sviluppato, il primo vaccino contro il covid approvato in Occidente. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Advertising

chevitadimerdaa : mi è arrivata la convocazione per la 2a dose di vaccino astrazeneca ma mia mamma ha detto non hai neanche 30 anni t… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer risponde

A pesare sulla possibilità effettiva di produrre in paesi in via di sviluppo farmaci all'avanguardia (come ad esempio il vaccino sviluppato dache, dice l'azienda, richiede 280 componenti da ......a posticipare a 42 giorni l'appuntamento con il richiamo per quanti sono stati trattati con... Chi è vaccinato può ammalarsi lo stesso? "Questo è noto -Luigi Pais , componente del ...I vaccini Pfizer e Moderna fermano le varianti del coronavirus. L'efficacia dei vaccini mRna viene ribadita dagli studi mentre i riflettori si accendono, anche ...La casa farmaceutica ha reso noto che, secondo uno studio ancora in corso, la seconda dose immunizzerebbe anche dalle varianti brasiliana e sudafricana ...