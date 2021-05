Patrick Zaki, la sorella parla in tv: "L'ho visto sempre più magro e nervoso" (Di giovedì 6 maggio 2021) Così ha raccontato in un video ottenuto da Tg La7 Marise Zaki, la sorella di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato al Cairo il 7 febbraio del 2020 e da allora ... Leggi su corrieredibologna.corriere (Di giovedì 6 maggio 2021) Così ha raccontato in un video ottenuto da Tg La7 Marise, ladiGeorge, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato al Cairo il 7 febbraio del 2020 e da allora ...

amnestyitalia : 'Grazie per il vostro sostegno', ha detto Marise, sorella di #PatrickZaki. Non ci arrendiamo: continuiamo a chieder… - alealefra : RT @RiccardoNoury: Il silenzio non aiuterà #PatrickZaki #freepatrickzaki Per @FocusonafricaIt - telado63 : RT @SardiniaPost: Nuoro celebra la Festa dell'Europa: il Munucipio sarà illuminato con l'immagine di Patrick Zaki, di recente diventato cit… - SardiniaPost : Nuoro celebra la Festa dell'Europa: il Munucipio sarà illuminato con l'immagine di Patrick Zaki, di recente diventa… - Bancor2011 : RT @ROMA_News: Con i giovani di Demos per ricordare Patrick #Zaki, un loro coetaneo detenuto ingiustamente da troppi giorni. Mai dimenticar… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Festa dell'Europa: dedica Comune Nuoro a Patrick Zaki ... iniziativa a cui partecipano tutti i Comuni aderenti ad Ali, Autonomie locali italiane, a sostegno dello studente egiziano Patrick Zaki, da 15 mesi in carcere per motivi politici. Dalle 20.30, alla ...

Riapre al pubblico la Mostra ... DAL 10 MAGGIO NELLA SALA LETTURA DELLA BIBLIOTECA BERNARDINI DEL CONVITTO PALMIERI DI LECCE RIAPRE AL PUBBLICO LA MOSTRA CON I 30 POSTER FINALISTI DEL CONTEST INTERNAZIONALE 'FREE PATRICK ZAKI'. Da ...

Festa dell'Europa: dedica Comune Nuoro a Patrick Zaki - Sardegna Agenzia ANSA Egitto: Ciani (Demos), 'di fronte ad ambasciata per mobilitare coscienze per Zaki' Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “È necessario mobilitare le coscienze e l’iniziativa dei giovani di Demos, 'Ogni giorno per Patrick Zaki, di stamattina a Villa Ada di fronte all’ambasciata egiziana a cui h ...

Nuoro celebra la Festa dell’Europa: Municipio illuminato per Patrick Zaki Il Comune di Nuoro partecipa alla Festa dell’Europa dedicandola in modo particolare ai giovani, i quali dovranno essere sempre più coinvolti nella costruzione del futuro del dell’Europa, fondata sulla ...

